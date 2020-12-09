09 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 1-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demir ve Altınordu puanları paylaştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

1. Lig'in 13. haftasında ile Altınordu, Erkan ve Metehan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

1. Lig'in 13. haftasında ile Altınordu, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golü 21. dakikada 'den gelirken, konuk ekibin golünü 9. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Demirspor bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Puanını 24'e çıkaran Altınordu ise 3. sırada kendine yer buldu.

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