TFF 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü Eren Tozlu'nun uzatmalarda attığı golle 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1. Lig'in 13. hafasında Giresunspor ile Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, rakibini 90+1. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan ev sahibi takımda Metin Uçar, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giresunspor bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Liderlik koltuğunda oturan Keçiörengücü ise 24 puanda kaldı.

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