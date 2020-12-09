09 Aralık 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresun uzatmalarda güldü
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

1. 'in 13. haftasında , deplasmanda 'nü 'nun uzatmalarda attığı golle kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

1. 'in 13. hafasında ile , Keçiören Aktepe Stadı'nda kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 90+1. dakikada 'nun attığı golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan ev sahibi takımda Metin Uçar, 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giresunspor bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Liderlik koltuğunda oturan Keçiörengücü ise 24 puanda kaldı.

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