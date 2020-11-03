03 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Türkiye Kupası maçı öncesi Altınordu'da 7 kişide corona virüsü tespit edildi

Kupa maçı öncesi 7 pozitif vaka!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

4 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşacak Altınordu'da 2'si futbolcu olmak üzere toplam 7 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

1. Lig ekibi Altınordu'da corona virüsü şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Kasım Çarşamba günü oynayacakları Fethiyespor maçı öncesi yapılan testler sonucu toplam 7 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

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