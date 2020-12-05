TFF 1. Lig'in 12. haftasında Menemenspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Bandırmaspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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