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TFF 1. LİG

Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Menemenspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

1. 'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Bandırmaspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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