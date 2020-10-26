27 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Boluspor 0-0 Menemenspor | MAÇ SONUCU

Bolu ile Menemen puanları paylaştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

1. Lig'in 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelen ile , golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

Beypiliç , 1'inci Lig'in 7'nci haftasında kendi evinde ile 0-0 berabere kaldı.

10'uncu dakikada gelişen Menemenspor atağında sol kanattan 'nin ortasında Rasheed'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

51'inci dakikada ara pasla buluşan Tidjani'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

62'nci dakikada Cem, Bolusporlu futbolcuya sert müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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