25 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor 1-3 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Tuzlaspor gümbür gümbür!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

1. Lig'in 7. haftasında ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede tam 4 gol kaydedildi. Tuzlaspor, zorlu deplasmanda 3-1 galip gelmeyi başardı.

1. Lig'in en formda takımlarından biri olan Tuzlaspor, zorlu deplasmanına konuk oldu. Kritik mücadeleyi Tuzlaspor 3-1 kazandı. Tuzlaspor'un gollerini 42. dakikada Aias Aosman, 54. dakikada Onur Ayık ve 78. dakikada Thuram kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 26. dakikada kaydetti. Tuzlaspor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.
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