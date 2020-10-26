26 Ekim 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın Teknik Direktörü Yücel İldiz'den güzel haber geldi! Corona virüsü...

Yücel İldiz'in son test sonucu belli oldu!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

1. Lig ekiplerinden Altay'da corona virüsü salgını şoku yaşanıyordu. Camianın yüzünü güldüren haber geldi. Teknik Direktör 'in corona virüsü testi negatif çıktı.

Altay'da 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin corona virüsü salgınına yakalanması siyah-beyazlı camiayı endişelendirirken, Teknik direktör 'in yapılan son testinin negatif çıkması camiaya moral oldu.

1. Lig ekiplerinden Altay'da 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkmış, siyah-beyazlı ekibin Giresunspor ile oynayacağı lig maçı da bu nedenle ertelenmişti. Geçtiğimiz hafta oynanan Altınordu maçı öncesi yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'e yapılan son testin negatif çıktığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen 67 yaşındaki İldiz'in izolasyon sürecinin de perşembe günü sona ereceği ifade edildi. Altay'da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor'la oynaması gereken karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.

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