14 Ekim 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Samsunspor’da iki futbolcu corona virüsüne yakalandı

Samsunspor’da iki futbolcu corona virüsüne yakalandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Teknik Direktörü , ve ’in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Basın mensupları ile bir araya gelen , önemli açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Sağlam, " ve 'de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. maçında oynayamayacaklar. Yarın bir test daha yapılacak" dedi.

'da daha önce de Nurullah Arslan, , Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık ve Gyasi de virüse yakalanmıştı.

Samsunspor ile İstanbulspor cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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