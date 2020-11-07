Adana Demirspor'da corona vakası şoku!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Mavi-beyazlılarda, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde corona virüsüne rastlandığını duyurdu..
Mavi-lacivertli kulüpten, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.
MAÇ ERTELENDİ
TFF resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 8 Kasım Pazar günü oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması ertelendi.
İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. pic.twitter.com/Axa9w5wfGx— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) November 7, 2020
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