07 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da corona vakası şoku!

Adana Demirspor'da corona vakası şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

1. Lig ekiplerinden Demirspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Mavi-beyazlılarda, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde corona virüsüne rastlandığını duyurdu..

Son dakika haberine göre; 1. Lig ekiplerinden Demispor yaptığı açıklama ile 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

MAÇ ERTELENDİ

TFF resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 8 Kasım Pazar günü oynanması planlanan İstanbulspor- karşılaşması ertelendi.

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