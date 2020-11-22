22 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

1. Lig'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 9 hafta geride kaldı. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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