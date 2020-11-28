TFF 1. Lig'in 11. haftasında Akhisarspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ankaraspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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