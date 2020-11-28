28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Akhisarspor - Ankaraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

1. 'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Ankaraspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da Avaz'da canlı yayınlanacak.

Ümraniyespor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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