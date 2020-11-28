28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor'da corona virüsü sayısı 40'a yükseldi

TFF 1. Lig ekibinde corona şoku! Vaka sayısı 40'a yükseldi
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

1. ekiplerinden 'da corona şoku yaşanıyor. Turuncu beyazlılar 29'u futbolcu olmak üzere 40 kişinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

1. ekiplerinden 'da bugün yapılan test sonucunda 21'i futbolcu 30 kişinin korona virüse yakalandığı açıklandı. Kulüpte toplam 40 kişinin Covid-19 pozitif olduğu bildirildi.

Turuncu-beyazlı ekipte korona virüs şoku yaşanıyor. Bugün yapılan korona virüs testlerinde 21'i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı. Adanaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli'nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29'u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" denildi.

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