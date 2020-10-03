03 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Altınordu - Ankaraspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

TFF 1. Lig'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından araştırılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç hakkında bütün detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Altınordu - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - ANKARASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Ankaraspor maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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