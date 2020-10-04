Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerina tıldığı mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Konuk Takım Okan Derici'nin golüyle 1-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın golünü Ercan Coşkun kendi kalesine attı.

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