04 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Eskişehir'de puanlar paylaşıldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

1. 'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerina tıldığı mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

1. 'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Konuk Takım Okan Derici'nin golüyle 1-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın golünü Ercan Coşkun kendi kalesine attı.

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