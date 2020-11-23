24 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Menemenspor 1-2 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altay ikinci yarıda açıldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

1. Lig'in 10. haftasında Altay, deplasmanda 'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

1. Lig'in 10. haftasında ve Altay, Menemen İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 71. dakikada ve 81. dakikada Yılmaz Özeren'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Öte yandan konuk takımda Erhan Çelenk 89. dakikada, ev sahibi takımda ise Sikiru Olatunbosun 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

Altay bı sonuçla puanını 13'e yükselterek 10. sırada yer aldı. Menemenspor ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

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