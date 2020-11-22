22 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor'da 6 kişininin test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımına corona şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

1. Lig takımlarından 6 kişinin corona virüsü test sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

1. Lig takımlarından 6 kişinin corona virüsü test sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapaılan açıklama şu şekilde;

Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 6 kişide daha test sonucu pozitif çıkmıştır. 'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır.
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