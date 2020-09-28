28 Eylül 2020, Pazartesi
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Son dakika | TFF 1. Lig: Menemenspor 2-5 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Menemenspor'u Erdem Özgenç (2), Pucko, İsmail ve Thuram'ın golleriyle 5-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor ile Tuzlaspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini 34 ve 72. dakikalarda penaltıdan Erdem Özgenç, 36. dakikada Matej Pucko, 60. dakikada İsmail Konuk ve 86. dakikada Thuram'ın attığı gollerle 5-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Tuzlaspor bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Menemenspor ise 1 puanla 17. sırada kendine yer buldu.
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