28 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Son dakika | TFF 1. Lig: Menemenspor 2-5 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Tuzla gol oldu yağdı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

1. Lig'in 3. haftasında , deplasmanda Menemenspor'u (2), , İsmail ve 'ın golleriyle 5-2 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

1. Lig'in 3. haftasında Menemenspor ile , Menemen İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 34 ve 72. dakikalarda penaltıdan , 36. dakikada Matej , 60. dakikada İsmail Konuk ve 86. dakikada 'ın attığı gollerle 5-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Menemenspor ise 1 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

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