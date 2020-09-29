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TFF 1. LİG

Son dakika: Gökhan İnler Adana Demirspor'da | Gökhan İnler kimdir?

Gökhan İnler Adana Demirspor'da
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

1. Lig ekiplerinden , ve formalarını da terleten tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekiplerinden , transferini açıkladı. ekibinden ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Takımımız son olarak forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Milli Takımında yıllarca görev yapan ve ülkemizde forması giyen Gökhan İnler, ve Udinese takımlarında oynadı."




GÖKHAN İNLER: GELİYORUZ

Transferi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İnler, şu ifadeleri kullandı:

Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve değerli sevdalıları Hayatımda çok önemli dönüm noktaları; çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satırları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor. Uzun yıllar hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyorum. "Çarşısı 5000 yıllık tarih kokan şehir Adana Kolomb, Amerika'yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada''. İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, 'in yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla el ele Süper Lige çıkabilmek için sana geliyorum Adana Demirspor!

Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şimşekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin? 'Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız'. Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için, canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç öncesinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini yüreğimizde hissederek 'ŞİMŞEK GİBİ OYNAYACAĞIZ' ve 'ZAFER EN ÇOK BİZE YAKIŞACAK!'

Napoli'ye imza attığım gün; hissettiğim duygularım canlandı içimde. Tutkulu bir şehir, coşkulu taraftarlar ve içimde yanan futbol ateşi. Adana Demirspor'un 26 yıllık hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım.

Mavi lacivertli formayı giymemi sağlayan ve transferde emeği geçen en başta başkanımız Sayın Murat Sancak'a, Sayın Metin Korkmaz'a, teknik direktörümüz 'a, menajerim ve ablam olan çok kıymetli Bilfer Budak ile Güney Adatepe Ağabeyime çok teşekkür ederim. Ha, bu arada unutmadan; 'DEMİRSPOR GERİ DÖNECEK' ve 'SON İSTASYON ZAFER OLACAK.'

GÖKHAN İNLER KİMDİR?

27 Haziran 1984 tarihinde İsviçre'nin Olten kentinde dünyaya gelen Gökhan İnler, futbola FC Olten altyapısında başladı. İsviçre'de Solothurn ve Basel altyapılarında da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Aarau ve Zürich formalarını terletmesinin ardından 2007 yılında Udinese'ye transfer oldu. 2011 yılında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutan 36 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde geçirdiği 4 sezonun ardından 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e gönderildi. İngiliz ekibinde sadece bir sezon geçiren Gökhan, 2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı takımda da bir sezon geçiren Gökhan İnler, 2017 yılında transfer olduğu Medipol Başakşehir'de 3 sezon top koşturdu. Güncel piyasa değeri 150 bin Euro olan deneyimli oyuncu, İsviçre Milli Takımı'nın formasını da 89 kez terletti.

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