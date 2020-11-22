22 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 0-6 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmaspor'dan farklı tarife! Tam 6 gol
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

TFF 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'u mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. Tuzla Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka Bandırmaspor'u 'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti 18 ve 24. dakikalarda 37 yaşındaki Pote, 55. dakikada penaltıdan İshak Çakmak, 72. dakikada Emir Halilovic, 77. dakikada Ruben Rayo ile 86. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti.

Tuzlaspor'da Aosman, 43. ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyunda ihraç edildi.

Ligde 7 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Bandırmaspor, puanını 8'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tuzlaspor ise 18 puanla 3. sırada yer buldu.

Tuzlaspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.

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