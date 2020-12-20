20 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ümraniyespor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

1. 'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Adanaspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 13:30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
İstanbulspor - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor - Bursaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Altay evinde hata yapmadı Altay evinde hata yapmadı
Bandırmaspor 2-1 Ankaraspor MAÇ SONUCU - ÖZET Bandırmaspor 2-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör