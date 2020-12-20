TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Ümraniyespor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Adanaspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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