TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadelenin 4. dakikasında Furkan Çil'in ayağından bulduğu golle 3 puana uzanan taraf oldu.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadelenin 4. dakikasında Furkan Çil'in ayağından bulduğu golle 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 20 puana ulaşırken konuk takım 17 puanda kaldı.

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