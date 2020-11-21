21 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu-İstanbulspor: 1-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Altınordu 1 attı 3 aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

1. 'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadelenin 4. dakikasında Furkan Çil'in ayağından bulduğu golle 3 puana uzanan taraf oldu.

1. 'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadelenin 4. dakikasında Furkan Çil'in ayağından bulduğu golle 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 20 puana ulaşırken konuk takım 17 puanda kaldı.

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