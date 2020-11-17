Altınordu 2-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Altınordu Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Bandırmaspor ile karşılaştı. Kritik mücadeleyi İzmir temsilcisi Altınordu 2-0 kazandı.
TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Altınordu Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk etti. Altınordu'da golleri 27. dakikada Yusuf Can Esendemir ve 45. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 88 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Muhammed Mert (Dk. 88 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 58 Yusuf Yalçın Arslan), Enis Destan (Dk. 72 Hüsamettin Yener)
Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Onur Akbay, Gökay Güney, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Feyyaz Belen), Del Valle, Ba, İshak Çakmak, Erkan Taşkıran (Dk. 81 Fırat Arıkan), Rayo (Dk. 63 Berat Satılmış), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 73 Halilovic)
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