17 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu 2-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

Altınordu'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında 'nda Bandırmaspor ile karşılaştı. Kritik mücadeleyi temsilcisi Altınordu 2-0 kazandı.

1. Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 'nda Bandırmaspor'u konuk etti. Altınordu'da golleri 27. dakikada ve 45. dakikada kaydetti.

Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, (Dk. 88 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Muhammed Mert (Dk. 88 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 58 Yusuf Yalçın Arslan), Enis Destan (Dk. 72 Hüsamettin Yener)

Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Onur Akbay, Gökay Güney, Abdurrahim Dursun (Dk. 81 Feyyaz Belen), Del Valle, Ba, İshak Çakmak, Erkan Taşkıran (Dk. 81 Fırat Arıkan), Rayo (Dk. 63 Berat Satılmış), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 73 Halilovic)

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