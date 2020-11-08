08 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor Altınordu: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor Altınordu: 1-1 MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

1. Lig'in 9. haftasında , sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 'tan gelirken, konuk takımın golünü kaydetti.

1. Lig'in 9. haftasında ile Altınordu, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

ekibinin golü 64. dakikada 'tan gelirken, Ege ekibinin golünü 57. dakikada kaydetti.

Samsunspor bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek 3. sırada yer aldı. Puanını 14'e çıkaran Altınordu ise 6. sırada kaldı.

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