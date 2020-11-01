TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? TFF 1. Lig maçı TRT Spor izle...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesi merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Samsunspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

TRT Spor kanalı Digiturk'te 86. kanallarda, D-Smart'ta 86. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Tele dünya 222. kanalda yayın yapmaktadır.

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