03 Kasım 2020, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika: TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'da corona virüsü sayısı 30'a yükseldi

TFF 1.Lig ekibinde corona virüsü şoku! Sayı 30 oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Son dakika haberine göre... 1. Lig ekiplerinden , kulüpteki corona virüsü vaka sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü kabusu sürüyor. İzmir temsilcisi, yapılan son testler sonucu toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece kulüpteki toplam vaka sayısı 30'a yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ekim Perşembe günü uygulanan Covid-19 testlerinde 13 kişinin, ertesi gün ise 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın oynanacak Anagold 24Erzincanspor maçı öncesinde tekrar test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş futbolcumuz, teknik direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Menemenspor'da 30 pozitif vakadan 16'sı futbolcularda görüldü.

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