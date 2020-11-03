Son dakika haberine göre...TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, kulüpteki corona virüsü vaka sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor 'da corona virüsü kabusu sürüyor. İzmir temsilcisi, yapılan son testler sonucu toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece kulüpteki toplam vaka sayısı 30'a yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ekim Perşembe günü uygulanan Covid-19 testlerinde 13 kişinin, ertesi gün ise 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın oynanacak Anagold 24Erzincanspor maçı öncesinde tekrar test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş futbolcumuz, teknik direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Menemenspor'da 30 pozitif vakadan 16'sı futbolcularda görüldü.

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