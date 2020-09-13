14 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Altay 0-0 Samsunspor l MAÇ SONUCU

İzmir'de gol sesi çıkmadı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde ile Yılport 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım

: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 32 Erhan Çelenk), Scuk, Thiam (Dk. 72 Yılmaz Özeren), Putsila, Ziya Alkurt (Dk. 83 Ergin Keleş), Paixao (Dk. 83 Gnanduillet)

Yılport : Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık, Plumain, Gökhan Alsan (Dk. 68 İlyas Yavuz), Muhsin Yıldırım (Dk. 90 3 Veli Çetin), Savicevic (Dk. 80 Guido Koçer), Ahmethan Köse (Dk. 80 Ferhat Çulcuoğlu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Arıcı, Dk. 55 Gökhan Alsan, Dk. 82 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

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