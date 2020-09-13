14 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor 1-0 İstanbulspor l MAÇ SONUCU

Adanaspor tek golle kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında , konuk ettiği 'u 1-0 mağlup etti.

Stat: 5 Ocak

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

: Karacic, Eren Keleş (Dk. 88 Ozan Papaker), Donkor, Tevfik Altındağ, Eren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 88 Samican Keskin), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 78 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 67 Belem)

: Halil Yiğit Yitmez, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 65 Levent Ayçiçek), Ali Dere, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal), Tuncer Duhan Aksu (Dk. 87 Emrecan Uzunhan), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz), Kağan Miray Bağış (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş)

Gol: Dk. 52 Tevfik Altındağ (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bagayoko, Dk. 55 Ozegovic, Dk. 9 6 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 31 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 89 Wellington (İstanbulspor)

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