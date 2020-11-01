01 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Ankara'da puanlar paylaşıldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Keçiörengücü 37. dakikada Samet Akaydın'la öne geçerken, İstanbul temsilcisi ise bu gole 77'de Onur Ergün'ün penaltı golüyle yanıt verdi.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran İstanbulspor puanını 17 yaparken, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Ke��iörengücü ise 14 puanla haftayı kapattı.

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