Keçiörengücü 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Keçiörengücü 37. dakikada Samet Akaydın'la öne geçerken, İstanbul temsilcisi ise bu gole 77'de Onur Ergün'ün penaltı golüyle yanıt verdi.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran İstanbulspor puanını 17 yaparken, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Ke��iörengücü ise 14 puanla haftayı kapattı.



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