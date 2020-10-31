31 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor 0-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Giresun'da kazanan Ümraniyespor!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden konuk ekip zorlu Karadeniz deplasmanından 1-0 skorla dönerek hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Hafta arasında teknik adam değişikliğine giden konuk ekip zorlu Karadeniz deplasmanından 1-0 skorla dönerek hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu. İstanbul ekibinin golünü 22. dakikada Gökhan Süzen kaydetti.

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