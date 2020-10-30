Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor 3 puan için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Adanaspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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