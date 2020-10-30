30 Ekim 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Balıkesirspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.10.2020

1. Lig'in 8. haftasında ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Lig'in 8. haftasında ile 3 puan için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Adanaspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bandırmaspor için lig yeniden başlıyor Bandırmaspor için lig yeniden başlıyor
Ankaraspor'da hoca değişikliği! Ankaraspor'da hoca değişikliği!
Bursaspor'da Ali Akman fırtınası! Bursaspor'da Ali Akman fırtınası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör