03 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Giresunspor 2-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

Giresun uzatmalarda güldü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

1. Lig'in 4. haftasında , sahasında Balde ve Uzodimma'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle Beypiliç 'u 2-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada topla buluşan Traore, şutunu çektiği anda Tugay yatarak müdahale etti.

20'nci dakikada Hüsamettin'in yaptığı ortaya Eren yükseldi ve vuruşunu yaptı, top direkten döndü. Bu esnada hakem faul kararı verdi.

31'inci dakikada Nalepa'nın şutu defansa çarparak kornere çıktı.

36'ncı dakikada Bekir'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan'ın elinden sekerek ağlara gitti: 0-1.

68'inci dakikada Nalepa'nın akıl dolu pasında topla buluşan Balde, boş pozisyonda topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1.

76'ncı dakikada Burak Asan'ın pasında çok uzaklardan kaleyi deneyen Gökhan'ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

88'inci dakikada ceza sahası yayında kazanılan serbest vuruşu kullanan Nalepa'nın şutu üstten auta çıktı.

90'ıncı dakikada Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan köşeden kornere gönderdi. Korner atışında bu kez Tugay yükseldi, vuruşunda top auta çıktı.

90+4'üncü dakikada kendi sahasından aldığı topla Junior ile verkaça giren Uzodimma, Junior'un ortasında topa ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

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