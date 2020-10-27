Bandırmaspor için lig yeniden başlıyor
TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor yeni yapılanması ile lige dönüyor. Teknik direktör Serdar Bozkurt'tan aradığını bulamayan Bandırmaspor, takımı deneyimli teknik adam Erkan Sözeri'ye emanet etti.
Erkan Sözeri yönetiminde 2 gün idman yaptıktan sonra Adana Demirspor ile karşılaşan Bandırmaspor, yenilgiye rağmen ilk yarıdaki oyunuyla göz doldurdu. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, takımın hak ettiği yerde olmadığını ve bu yüzden teknik adam Erkan Sözeri ile anlaştıklarını söyledi.
Yeni teknik kadronun gelmesiyle takımda gözle görülür farklılıklar olduğunun altını çizen Göçmez, "Sezona eski futbolcularımızın önemli bir kısmıyla ve eski teknik yönetimle başladık. Bunlara ek olarak deneyimli yerli ve yabancı oyuncularla takımımızı güçlendirdik. Ancak Bandırmaspor'un hak ettiği yerde olmadığını görünce yeni bir yapılanmaya gittik. Adana Demirspor karşısında yenilsek de oyunun belli bir kısmında oynanan futboldan memnun kaldık. Bandırmaspor kısıtlı imkanlarla, çeşitli zorluklarla oluşturulmuş bir takım. Bandırma taraftarının ve bizlerin beklentileri büyük. Bu değerli emanete sahip çıkmak ve hedefe taşımak için gece gündüz canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.
Sezonun kendileri için yeniden başladığını belirten Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Bu ligin acemiliğini üstümüzden atıyoruz. Yönetimi, taraftarı ve takımı ile biz güçlü bir aileyiz. Her türlü zorluğu birlikte aşacağız ve hedefimiz olan play-off'lara kalacağız. Ligin daha başındayız. Sorunlarımızı kısa sürede çözüp yolumuza devam ediyoruz. Taraftarımız, ilçenin tüm dinamikleri Bandırma'nın en büyük markası Bandırmaspor'a sahip çıkmaya devam etsin" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama