27 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

Bursaspor'da Ali Akman fırtınası!

Bursaspor'da Ali Akman fırtınası!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

TFF 1. Lig takımlarından 'da fırtınası sürüyor. Yeşil-beyazlıların genç forveti geride kalan 7 haftada 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız isimin sözleşmesi sezonda bitiyor.

'un 18 yaşındaki futbolcusu , Akhisarspor maçını da boş geçmeyerek 7 haftada 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Ali Akman rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın Akhisarspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta yine rakip fileleri havalandıran isim olan 18 yaşındaki futbolcu, dikkatleri yine üzerine çekti. 7 haftası geride kalan ligde 5 gol, 1 asist yaparak gol krallığında da emin adımlarla ilerleyen Ali Akman'ın gelecek yıllara da damga vurması bekleniyor.

Genç futbolcu, bu sezon Balıkesirspor (2), Adana Demirspor (1), Altınordu (1) ve Akhisarspor (1) ağlarını havalandırdı.

TFF 1. Lig: Akhisarspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

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