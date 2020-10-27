Ankaraspor'da Mustafa Özer dönemi başladı

TFF 1.Lig takımlarından olan Ankaraspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Başkent ekibi daha önce Eskişehirspor'da görev yapan Mustafa Özer anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Özer getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış olduğumuz Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in yerine sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığımız Mustafa Özer yeni teknik direktörümüz olmuştur. Teknik Direktörümüz Mustafa Özer ve ekibine hoş geldin der yeni görevinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/cMQ9jLt8hy — Ankaraspor (@ankaraspor2020) October 27, 2020

DİĞER