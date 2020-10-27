27 Ekim 2020, Salı

TFF 1. LİG

Ankaraspor'da Mustafa Özer dönemi başladı

Ankaraspor'da hoca değişikliği!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.10.2020

TFF 1.Lig takımlarından olan 'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Başkent ekibi daha önce 'da görev yapan anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak 'u çalıştıran Mustafa Özer ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor, geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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