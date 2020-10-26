26 Ekim 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Milan'da Donnarumma ve Hauge şoku! Corona virüsü...

Milan'da corona şoku! 2 yıldız pozitif
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da corona virüsü salgını şoku yaşanıyor. Milan'ın yaptığı açıklamada Donnarumma ve Petter Hauge ve teknik ekipten 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Serie A'da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan'a müsabaka öncesi kötü haber geldi.

Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Corona virüsüne yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

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