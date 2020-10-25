25 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

İstanbulspor 3-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

1. 'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbulspor 3 gol ile 3-0 kazandı. İstanbulspor'un gollerini , ve kaydetti.

1. 'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Günün kritik maçları arasında yer alan - mücadelesinde gülen taraf ev sahibi ekip oldu. İstanbulspor karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada , 63. dakikada ve 89. dakikada kaydetti. İstanbulspor bu sonuçlar puanını 16'ya yükseltti.
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