24 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ümraniyespor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU

Ümraniye ile Altınordu puanları paylaştı
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.10.2020

1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi ekibin golü 'dan gelirken, konuk takımın golünü kaydetti.

1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu kozlarını paylaştı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. ekibinin golünü 75. dakikada kaydederken, temsilcisinin golü 25. dakikada 'ten geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 5 çıkararak 15. sırada yer aldı. 13 puana ulaşan Altınordu ise kendine 4. sırada yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Dünyanın en pahalısı Burak İnce! Dünyanın en pahalısı Burak İnce!
Erkan Sözeri Bandırmaspor'da! Erkan Sözeri Bandırmaspor'da!
TFF 1. Lig: Menemenspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU TFF 1. Lig: Menemenspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör