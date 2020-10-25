25 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bandırmaspor 0-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Adana Demir 3 puanı 3 golle aldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

1. Lig'in 7. haftasında , deplasmanda Bandırmaspor'u 'ün hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile , Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 12, 49 ve 59. dakikalarda 'ün atığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdı.

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 14'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 5 puanla 13. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da 'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise 31 Ekim Cumartesi günü 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.

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