TFF 1. Lig: Bandırmaspor 0-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bandırmaspor'u Mehmet Akyüz'ün hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile Adana Demirspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Adana ekibi, rakibini 12, 49 ve 59. dakikalarda Mehmet Akyüz'ün atığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdı.

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 14'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 5 puanla 13. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Samsunspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise 31 Ekim Cumartesi günü 19.00'da Altınordu deplasmanına konuk olacak.

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