23 Ekim 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Erkan Sözeri Bandırmaspor'da!

Erkan Sözeri Bandırmaspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, Serdar Bozkurt'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktörlük görevine 'yi getirdi. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sözeri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kulübün hedefleri doğrultusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alıp 2 kez berabere kalan, 6 gol atıp 8 gol yiyen Bandırma temsilcisinin çok kötü durumda olmadığını belirten Sözeri, bu kadronun en kötü ihtimalle play-off oynayabileceğini dile getirdi.

Bordo-beyazlı ekibin maçlarını izlediklerini dile getiren Erkan Sözeri, şöyle konuştu:

"Tesisler konusunda eksikler var ancak yönetim kurulu ve başkanın bu eksikleri giderme yönünde gayretleri de var. Güzel bir birliktelik olursa hedefini de kovalamamamız için hiçbir engelimiz yok. Bu hafta iyi bir başlangıç yaparak hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Daha önce çalıştığımız takımlarda, defans ve hücum yapabilen takım olmaya çalıştık, hedeflerimize de ulaştık. Bu bizi hedefe ulaştırmak için bir nebze de olsa faydalı olur. Bandırmaspor'da hatalar var ancak bu hataları düzeltebilecek bir kadro da var."

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