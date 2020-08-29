29 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adil Demirbağ'ın yeni takımı belli oluyor

Adil Demirbağ'ın yeni takımı belli oluyor
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

'un başarılı stoperi 'ın hangi takıma olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Hem 'ın hem 'in gündemine gelen futbolcu için 'un devreye girdiği ve oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Yeni sezon için güçlü kadro kurmak isteyen 'da takımdan ayrılacak oyuncularda merak konusu olmaya devam ediyor. Ajansporun haberine göre mavi-siyahlıların 22 yaşındaki genç stoperi 'ı için Yeni Malatyapsor'un ısrarcı olduğu ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.
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