Bandırmaspor'da Hüseyin Bak ve Görkem Kıran kadro dışı bırakıldı

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran'ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.



Profesyonel futbolcumuz Hüseyin Bak, disiplin kurulumuzun kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/xfGgz4dk5L — Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) October 22, 2020

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