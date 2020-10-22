Bandırmaspor'da Hüseyin Bak ve Görkem Kıran kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardında teknik direktör Serdar Bozkurt'un görevine son verilirken kulüp alehinde olan paylaşımları beğenen takım kaptanı Hüseyin Bak ve Görkem Kıran kadro dışı bırakıldı.
TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran'ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.
Profesyonel futbolcumuz Hüseyin Bak, disiplin kurulumuzun kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/xfGgz4dk5L— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) October 22, 2020
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