22 Ekim 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Bandırmaspor'da Hüseyin Bak ve Görkem Kıran kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da iki isim kadro dışı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardında 'un görevine son verilirken kulüp alehinde olan paylaşımları beğenen takım kaptanı ve bırakıldı.

1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan ve 'ın, eski 'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.

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