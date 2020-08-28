28 Ağustos 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Ümraniyespor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Ümraniyespor'da corona virüsü şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

1. Lig ekiplerinden 'da 2 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan son Covid-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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