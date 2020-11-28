28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 0-2 Menemenspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Menemen ikinci yarıda açıldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

1. 'in 11. haftasında , deplasmanda 'u 'nin 2 golüyle mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

1. 'in 11. haftasında ile , Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 53 ve 90+3. dakikalarda Tidjani 'nin attığı gollerle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Menemenspor bu sonuçla puanını 9'a yükselterek 14. sırada yer aldı. 10 puanda kalan Ümraniyespor ise 13. sırada kendine yer buldu.

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