TFF 1. Lig'in 11. haftasında Menemenspor, deplasmanda Ümraniyespor'u Anaane'nin 2 golüyle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Menemenspor, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 53 ve 90+3. dakikalarda Tidjani Anaane'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Menemenspor bu sonuçla puanını 9'a yükselterek 14. sırada yer aldı. 10 puanda kalan Ümraniyespor ise 13. sırada kendine yer buldu.

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