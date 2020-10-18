18 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ankaraspor 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig: Ankaraspor 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

1. Lig'in 5. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü 'ten gelirken, konuk ekibin golünü kaydetti.

1. Lig'in 5. haftasında ile , Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Başkent ekibinin golü 36. dakikada 'ten gelirken, temsilcisinin golünü 54. dakikada kaydetti.

Öte yandan Ankaraspor'da Milos Stojanovic 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ankaraspor bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Puanını 8'e yükselten Giresunspor ise kendine 9. sırada yer buldu.

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