18 Ekim 2020, Pazar
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TFF 1. Lig: Ankaraspor 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Beykan Şimşek'ten gelirken, konuk ekibin golünü Eren Tozlu kaydetti.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Başkent ekibinin golü 36. dakikada Beykan Şimşek'ten gelirken, Karadeniz temsilcisinin golünü 54. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Öte yandan Ankaraspor'da Milos Stojanovic 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ankaraspor bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Puanını 8'e yükselten Giresunspor ise kendine 9. sırada yer buldu.
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