Ümraniyespor 1-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF. 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi Keçiörengücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TFF 1.Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Keçiörengücü karşılaştı. Mücadelede ilk yarıyı Ümraniyespor 1-0 üstün tamamladı. Ancak 2. yarı skoru korumayı başaramadı ve Keçiörengücü sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ümreniyespor'un tek golü Keçiörengücü futbolcusu Mert Kula'nın kendi kalesine attığı gol ile geldi. Keçiörengücü adına golleri Süleyman Olgun ve Cem ekinci 63 ve 75. dakikalarda kaydetti.

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