17 Ekim 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor 1-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Ümraniyespor skoru koruyamadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

. 1. Lig'in 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi Keçiörengücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.

1.Lig'in 5. hafta mücadelesinde ile karşılaştı. Mücadelede ilk yarıyı Ümraniyespor 1-0 üstün tamamladı. Ancak 2. yarı skoru korumayı başaramadı ve Keçiörengücü sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ümreniyespor'un tek golü Keçiörengücü futbolcusu Mert Kula'nın kendi kalesine attığı gol ile geldi. Keçiörengücü adına golleri Süleyman Olgun ve Cem ekinci 63 ve 75. dakikalarda kaydetti.

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