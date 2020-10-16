16 Ekim 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Çotanak seri peşinde!

Çotanak seri peşinde!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2020

’a konuk olacak Giresunspor, tüm planlarını 3’te 3 yapmak üzerine kurdu.

1. Lig'in 5. haftasında 'a konuk olacak Giresunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. ve zaferleriyle kendine gelen yeşilbeyazlı ekibin basın sözcüsü Ferhat Karademir, deplasmandan üç puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Karademir, ligin her sonuca açık olduğunu vurgulayarak, "Galibiyet için 'ya gidiyoruz. Ankaraspor da bilindiği gibi zor günlerden geçiyor. Şu zamanlarda hiçbir kulübün içerisinde bulunduğu durum kolay değil. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Ankara'dan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Bekle bizi Süper Lig! Bekle bizi Süper Lig!
Samsunspor’da iki futbolcu corona virüsüne yakalandı Samsunspor’da iki futbolcu corona virüsüne yakalandı
Bursaspor'a şok ceza kapıda! Bursaspor'a şok ceza kapıda!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör