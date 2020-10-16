Bekle bizi Süper Lig!

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, “Uzun zamandır üst lige çıkamayan bir var. İnşallah onlara ’i göstereceğiz” dedi

Demir'in yeni isimlerinden , iddialı açıklamalar yaptı. Hedefleri olan bir takıma geldiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "'a karşı oynadım. Geldikten 3-4 gün sonra oynamak süper. Umarım maçtan maça daha iyi olarak güzel bir sezon geçiririz. Kulüp beni uzun zamandır istiyordu, ben de bu sene buraya gelmek istedim. Proje için, yardım için elimden geleni yapacağım. Güzel bir görüp, inşallah bu sene 'e çıkarız" diye konuştu.

"HER SİSTEMDE OYNAYABİLİRİM"

Haftada 3 maç oynamanın sıkıntı oluşturmayacağını kaydeden 36 yaşındaki futbolcu, "3-4 günde bir maç oynamak bir futbolcu için müthiş bir şey. Cumartesi Altay'la başlıyoruz, inşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı. 3'lü orta sahada rahat bir oyun oynadığını savunan İnler sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim mevkiim 6 numara. 2'li orta sahada da her sistemde oynadım. Sen şimdi sistemi oynayabilirsin ama o sistemi iyi yapamazsan zor olur. Herkesin fit olması lazım ki güzel oynasınlar."

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