04 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Balıkesirspor 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor - Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

1. Lig'in 4. haftasında , evinde 'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Mücadelede golleri Balıkesirspor adına 14. ve 77. dakikalarda Mrsic penaltılardan attı. Menemenspor'un tek golü ise Rıdvan Koçak'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor puanını 6'ya çıkarırken, Menemenspor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada gelişen Menemenspor atağında Emre Batuhan'ın ortasına İbrahim Alhasan Adamu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

6. dakikada Menemenspor atağında Mehmet'in pasına Davit Domgjones'in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.

10. dakikada Balıkesirspor atağında Ezeh, Furhan'dan kaptığı top ile ceza sahasına girdi. Ezeh'in sert şutu direğin yanından auta çıktı.

13. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Furkan Ezeh'i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanan Anatonia Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada gelişen Menemenspor atağında Rıdvan Koçak kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1

35. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı taç atışını Abraham Nwanko ceza sahasının içine attı. Mahatma Otoo'un kafa vuruşunda top kaleci Selmani'de kaldı.

69. dakikada gelişen Balıkesir atağında Ezeh'in pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede topu kale direğinin yanından auta attı.

76. dakikada Balıkesirspor atağında David Domgjones ceza sahası içinde Oltıon Bilali'yi düşürdü. Haken penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Mrsic, kaleci Selmani'yi ters köşeye yatırarak ağları sarstı. 2-1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demirspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Adana Demirspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Samsunspor - Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Samsunspor - Akhisarspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Eskişehir'de puanlar paylaşıldı! Eskişehir'de puanlar paylaşıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör