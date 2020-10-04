04 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Samsunspor 1-0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

Samsunspor tek golle kazandı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

1. Lig'in 4. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde - ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Mücadelede galibiyeti getiren golü 52. dakikada İlyas Yavuz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 8 puana yükseldi, Akhisarspor ise 4 puanda kaldı.

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