01 Ekim 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Samsunspor Nadir Çiftçi ile prensipte anlaştı!

Samsunspor Nadir Çiftçi ile prensipte anlaştı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

1. Lig ekiplerinden Yılport , kariyerini 'da sürdüren ile prensip anlaşmasına varıldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübünden yapılan açıklamada, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak forması giyen sol kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldığı, yarın 2 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

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